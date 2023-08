Belo Jardim, Seis de Agosto e Sobral são os que mais registram roubos em Rio Branco, diz boletim

Considerando os casos ocorridos de janeiro a julho de 2023, os registros de roubos no Estado do Acre apresentam redução de 19,2% em relação ao mesmo período de 2022, segundo o boletim atualizado do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público Estadual.

No entanto, a frequência dos roubos segue muito alta: de janeiro a julho foram registrados 2.145 roubos, apresentando média diária de 10,12 ocorrências por dia no Estado.

Em Rio Branco, o bairro campeão de registros de roubos é o Belo Jardim, com 146 casos no período analisado pelo NAT. Seguem-se Seis de Agosto (81) e Sobral (66).

A grande maioria dos roubos ocorre no período entre as 18 e 22 horas. “Ressalta‐se que, nos primeiros sete meses de 2023, as horas com maiores incidências de roubos foram, pelo período da madrugada, às 00 hora e 1 hora; pelo período da manhã, às 10 horas e 11 horas; pelo período da tarde, às 13, 14 e 17 horas e, pelo período da noite, das 19 às 21 horas”, diz o boletim do NAT.

As chamadas para o telefone 190 classificadas como roubos e geradas no mês de julho de 2023 totalizaram 251 ocorrências, 12,2% a menos de ocorrências que no mês anterior (286).