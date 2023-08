PF prende 11 acusados de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas em Plácido de Castro

A Polícia Federal, por meio de seu Grupo Especial de Investigações, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 25, a Operação Rapirrã em Plácido de Castro.

A operação policial visa o combate ao tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo na região. A investigação foi iniciada a partir de informações de inteligência que indicaram a existência de criminosos se utilizando do Rio Rapirrã (que dá nome à Operação) para movimentação de substancial volume de drogas na região.

Assim, o Grupo Especial de Investigações Sensíveis da Polícia Federal do Acre (GISE/AC) realizou diligências policiais que culminaram na identificação de diversos indivíduos envolvidos nos atos criminosos. A operação foi deflagrada visando desarticular a empreitada criminosa e identificar demais envolvidos. O tráfico de drogas inclusive fomenta o roubo e furto de veículos, principalmente com o intuito de serem trocados por entorpecentes e armas do lado boliviano.

Foram mobilizados cerca de 60 policiais federais, que cumpriram 24 (vinte e quatro) mandados, sendo 13 de busca e apreensão e 11 (onze) de prisão, todos na cidade de Plácido de Castro/AC. A operação contou com o apoio da Polícia Civil local.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas de fogo.