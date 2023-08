Mãe acusada de abandonar gêmeas autistas em Sena Madureira é presa

A Polícia Civil prendeu nesta última quinta=feira, 24, a mulher acusada de abandonar duas filhas gêmeas de 13 anos que são portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Sena Madureira.

Acusada de abandono de incapaz, a mulher, que não teve o nome divulgada, foi presa na capital acreana.

As duas jovens foram deixadas na casa do pai, os dois são separados e o homem já cuida de outro filho também com o TEA em um grau ainda mais elevado. Com essa justificativa, o pai afirmou não ter condições de cuidar das filhas e acionou o Conselho Tutelar que levou as crianças para um abrigo em Sena Madureira.

“Após investigação, descobrimos que estava em Rio Branco, entrei em contato com o Núcleo de Capturas e, após diligências, a localizou e cumpriu o mandado de prisão. É uma situação complicada em que ambos querem sair da responsabilidade de cuidados dos filhos. Então, fica um jogando para o outro”, disse o delegado Thiago Parente ao G1. A mulher negou as acusações e se defendeu afirmando que veio à Rio Branco em busca de um emprego.

A mãe deve passar por audiência de custódia durante esta sexta-feira, 25.