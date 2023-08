Petrobras vai pagar R$ 14,9 bilhões em dividendos aos acionistas até o fim do ano

A Petrobras anunciou o pagamento de R$ 14,9 bilhões em dividendos como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2023.

O valor é equivalente a R$ 1,149304 por ação ordinária e preferencial, que será pago em duas parcelas, conforme afirmou a companhia em nota enviada ao mercado.

A primeira parcela, no valor de R$ 0,574652 por papel, será paga em 21 de novembro de 2023. Enquanto a segunda parcela, no valor de R$ 0,574652 por ação, vai ser depositada em 15 de dezembro de 2023.

O anúncio foi declarado com base no balanço do segundo trimestre deste ano, entre abril e junho.

A Petrobras registrou lucro de R$ 28,8 bilhões no segundo trimestre, um recuo de 47% ante o mesmo período do ano anterior, em meio a uma queda dos preços do petróleo no mercado internacional.

O preço médio do petróleo tipo Brent ficou em R$ 78,39 dólares por barril entre abril e junho, queda de 31,1% versus um ano antes.

Já o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou R$ 56,7 bilhões no segundo trimestre, queda de 42,3% ante o mesmo período de 2022.

Segundo a Petrobras, o modelo de remuneração ao acionista proposto está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas, anunciado no último dia 28 de julho.

Nova política

O conselho de administração da petroleira estatal informou ao mercado, no último mês, que adotou uma nova política de dividendos, que deve reduzir o valor pago aos acionistas.

Em fato relevante, a empresa abriu ainda a possibilidade de criação de um programa de recompra de ações.

Com a nova diretriz, a Petrobras estabeleceu um dividendo trimestral de 45% de seu fluxo de caixa livre — diferença entre fluxo de caixa e investimentos que será destinada a dividendos.

O número representa uma redução em relação aos atuais 60%, desde que a dívida bruta da empresa esteja abaixo de US$ 65 bilhões, conforme previsto no atual plano estratégico em vigor da estatal.

O valor ainda está acima dos 40% projetados por analistas do mercado.

“As referências a valores específicos de dívida bruta foram substituídas pela expressão ‘nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor’, eliminando a necessidade de atualização da Política numa eventual mudança de referência de endividamento. No plano atual esse valor é de US$ 65 bilhões”, disse a estatal em comunicado.

No ano passado, a Petrobras distribuiu um total de US$ 87,8 bilhões em dividendos para seus acionistas, referentes ao exercício da companhia no segundo trimestre de 2022.

O valor equivalia a R$ 6,73 por papel da petroleira. O pagamento foi dividido em duas parcelas no valor de R$ 3,36, pagas em 31 de agosto e 20 de setembro.

Uma das promessas de campanha do governo Lula era justamente alterar a política de dividendos da estatal.

O petista criticou a política adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez da petroleira uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo nos últimos anos.

