Flamengo encara o Olimpia nesta quinta-feira às 21h (de Brasília)

Jorge Sampaoli conta com cinco reforços de peso em relação aos desfalques do último domingo, e a tendência é que todos sejam titulares. Gabigol e Arrascaeta voltam de suspensão. Léo Pereira e Filipe Luís, que ficaram em tratamento no Rio, treinaram e também viajaram. Poupado do jogo com o Cuiabá e já 100% após incômodo na coxa, Fabrício Bruno é outro que seguiu com o grupo para o Paraguai.

Time provável: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Allan, Gerson (Victor Hugo), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Quem está fora: Erick Pulgar (recuperando-se de problema no bíceps femoral da coxa direita).



Pendurados: ninguém



Olimpia – Técnico: Francisco Arce



Animado com a vitória elástica sobre o Guaraní, no Campeonato Paraguaio, Arce repetirá a mesma equipe que enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro. Havia a expectativa da utilização de Derlis González, ex-Santos e principal nome do Olimpia, mas o ex-lateral a descartou em entrevista coletiva concedida na véspera da partida.



Provável escalação: Espínola; Alejandro Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo e Iván Torres; Hugo Fernández e Walter González.





Quem está fora: Derlis González (em recuperação de grave lesão no joelho), Gastón Olivera (fratura no braço direito) e Luis Zaráte (problema muscular).