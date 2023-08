Caixa Econômica demite técnica responsável pelo consignado do Auxílio Brasil

A decisão da maioria do Conselho, cuja reunião ainda continua, é uma resposta do banco depois que a instituição, sem a menor transparência, divulgou documentos sobre a operação do consignado, criada às vésperas da eleição no governo Bolsonaro, com tarjas, evitando a publicidade de seu conteúdo. Depois disso, a Controladoria-Geral da União (CGU) determinou que os documentos fossem enviados sem tarja, o que foi cumprido pela Caixa.