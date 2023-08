Empresário revela que no Acre existem 150 colecionadores de facas; preço chega a R$ 1,7 mil

Para os amantes de facas, a reportagem do ac24horas/Ecos da Notícia esteve nesta terça-feira, 1°, no estande da Acre Facas, na Expoacre, localizado no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco e mostrou os mais variados modelos.

Josi, representante do empreendimento, contou que no Acre já existem mais de 150 colecionadores de facas. “Tem pessoas que tem mais de 300 facas e são apaixonados. Eu conheci as facas em uma viagem ao Rio Grande do Sul e virou um hobby”, comentou.

O empresário destacou que as facas vêm do sul do país. Além disso, Josi conta que as facas levam pouco tempo para fabricação, que variam de R$ 200 a R$ 1.700. “Já vi faca de R$ 12 a R$ 18 mil”, lembrou.