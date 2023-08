Edu Casseb fala da carreira musical e canta no palco do ac24horas e Ecos da Notícia

FOTO: JARDY LOPES

O artista local, Edu Casseb, agitou o palco da Distribuidora Juventus, nos estúdios do ac24horas e Ecos da Notícia, na Expoacre 2023, nesta terça-feira, 01° de agosto.

De acordo com ele, que começou nos bailes acreanos, mas depois partiu para o forró, gosta de diversos estilos musicais, mas canta aquele que vai deixar seu público confortável.

“Faço questão de misturar todas as músicas para todas as pessoas se dividirem. Canto sertanejo, modão, pagode e rock, que gosto muito também, só que não tenho tanta liberdade, porque as pessoas daqui não gostam muito”, afirmou.

Destacando sua carreira com 26 anos de história, ele ainda comenta que adoraria fazer shows com sons da MPB, internacionais e samba. “Aqui no Acre não é muito aproveitado, não temos espaços para isso e quando tem, é bem pouco”.