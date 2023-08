Educação entrega tablets, laboratórios e kits escolares em escolas de Cruzeiro do Sul

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) realizou nesta segunda-feira, 31, a entrega de tablets e kits escolares, além de laboratórios de química, física, biologia e matemática, às escolas Flodoardo Cabral e Madre Adelgundes Becker, em Cruzeiro do Sul.

Somente nessas duas instituições foram entregues mais de 1,5 mil tablets, sendo 470 na Madre Adelgundes e outros 1.054 na Flodoardo Cabral. Também estão sendo realizadas manutenções e revitalizações nas escolas de ensino médio do município, a fim de aprimorar o ambiente escolar.

A coordenadora do núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino, explica que a entrega dos equipamentos faz parte da visão do governo em trazer mais qualidade de ensino para os estudantes. “Buscamos sempre proporcionar mais aprendizado para nossos alunos, além de melhores condições de trabalho para os servidores”, afirmou.

Rosa Lebre, gestora da Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes, expressou sua gratidão pela iniciativa. “Cada vez que a gente recebe um tipo de material que vem trazer ajuda para a gente passar um ensino de qualidade para os nossos alunos, é motivo de alegria e gratidão”, destacou.

A gestora afirmou que os investimentos têm trazido resultados positivos, com os alunos se destacando em redações em nível regional e estadual e participando de programas como o Jovem Senador do Estado. “Esses recursos com certeza vão facilitar para que a gente corra atrás de mais conquistas”, complementou.

Maria Clara Souza, estudante da Madre Adelgundes, ressaltou a importância dos equipamentos: “Muitas pessoas não têm meios de comunicação como celulares e outros, então vão ajudar muito para fazer trabalhos de aula, atividades avaliativas e outras coisas”, disse.

Com informações de Gledisson Albano