Conduta de policial que teria saído com arma em punho durante discussão será investigada

Conduta de Policial Penal que teria saído com arma em punho durante discussão no trânsito vai ser investigada pelo Ministério Público.

A conduta de um Policial Penal acusado por um estudante da Universidade Federal do Acre (UFAC) de ter saído com arma em punho após uma discussão no trânsito na manhã de ontem na capital acreana vai ser investigada pela Promotoria Especializada de Controle Externo da Atividade Policial.

O procedimento administrativo foi assinado pela promotora Maria Fátima Ribeiro.

Nas imagens, divulgadas pelo ac24horas, policial chega a fazer referência à facção criminosa ao discutir com o condutor da bicicleta e também o chama de filho de uma égua, vagabundo e marginal, revoltando o ciclista, que seria estudante da UFAC.

O estudante, que ia de bicicleta para aula, acusa o policial de ter saído do carro com a arma na mão na tentativa de intimidar.