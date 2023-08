Suécia bate Japão e vai pegar a Espanha na semi; Copa do Mundo terá campeão inédito

No começo do jogo, a Suécia tentou apostar em cruzamentos para aproveitar a boa altura de suas atletas, enquanto as japonesas buscavam colocar a bola no chão e acelerar a partida, principalmente pelas pontas. Foram as europeias que saíram na frente, aos 31, após jogada de bola parada. Depois de cobrança de falta na área, a goleira Yamashita cortou, mas a sobra ficou com as suecas. Eriksson insistiu, e a bola caiu nos pés de Ilestedt, que completou para o fundo das redes.