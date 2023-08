Carro avança a preferencial e atropela motociclista no bairro Vila Betel

Um acidente aconteceu na noite desta Sexta-feira, (25) no bairro Vila Betel. Segundo informações o condutor da motocicleta identificado por Boanerjes Lauriano de Oliveira de 26 anos, trafegava na sua motocicleta Honda de cor preta, na rua Manoel Urbano , quando o condutor do carro HB20 de cor branca trafegava na rua Brasiléia e não respeitou a preferencial, quando houve a colisão, com o impacto o motociclista foi ao solo. E o condutor do carro ainda acertou o muro de uma residência. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada do Policiamento de Trânsito (BPTRAN).

A viatura do suporte avançado do SAMU foi acionado e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de urgência e emergência de Rio Branco.

Boanerjes Lauriano foi entregue ao setor de traumatologia para maiores avaliações com fratura no braço direito e múltiplas escoriações, Estável .

O policiamento de trânsito foi acionado, esteve no local , isolaram a área para os trabalhos de perícia.