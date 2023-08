“O título vêm acompanhado de dignidade a cada família” diz Nicolau na entrega de títulos definitivos na Sobral

Mais de 700 famílias receberam nesta sexta feira, durante solenidade na Escola Marina Vicente, no bairro Boa União, em Rio Branco, títulos definitivos de regularização fundiária.

A entrega é parte das ações da Semana Nacional Solo Seguro, instituída pelo CNJ, em parceria com Tribunal de Justiça e o Instituto de Terras do Acre, o ITERACRE.

O primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior participou do ato e lembrou que a regulamentação fundiária é uma bandeira levantada pelo parlamento estadual, que vai tratar do tema numa audiência pública, em setembro, no Juruá.

Nicolau enfatizou que o documento na mão das famílias devolve a dignidade a cada uma, porque é um instrumento que abre linhas de créditos junto as instituições financeiras e dá segurança imobiliária aos beneficiados.



“ Hoje chega ao fim uma espera que durava muitos anos. Cada título desse, vem acompanhado de dignidade, que abre muitas portas para essas famílias. A regularização fundiária é um desafio que nós da ALEAC abraçamos e vamos ajudar o governo , o ITERACRE a diminuir o drama de quem vive numa terreno que não é regularizado”, garantiu Nicolau.

O governador Gladson Cameli e a presidente do TJ, desembargadora Regina Ferrari, entregaram alguns títulos e também enalteceram à relevância do programa.

No total foram entregues 655 títulos de regularização Fundiária em área urbana dos bairros Boa Vista, Jorge Lavocat e Montanhês e 51 títulos de regularização fundiária rural, com um total de 706 títulos definitivos.