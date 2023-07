Seis pessoas ficam feridas após automóvel capotar na BR-364, sentido Rio Branco a Porto Velho

Seis pessoas ficaram feridas num acidente de carro ocorrido na manhã deste domingo, 16, na BR-364, envolvendo um veículo modelo Gol de cor azul que seguia sentido Rio Branco a Porto Velho.

O carro perdeu o controle e saiu da pista, capotando diversas vezes na altura do Km 20 da BR. No veículo estava 7 pessoas. Destas, 6 deram entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro clínico estável.

Os feridos foram identificados como: R. N. S 17 anos); Lohana Cristina da Silva Regis (19 anos); Aline dos Santos Santana (20 anos);

Rayane Souza da Silva (24 anos); Sebastião Oliveira da Silva, 31 anos, e Damiana Oliveira Falcão.

Segundo a polícia, o motorista do veículo seria a sétima vítima, que fugiu do local, mas logo em seguida a Polícia Rodoviária Federal o encontrou. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao PS por ter sofrido algumas escoriações e logo depois para a Delegacia de Flagrantes.