Sob vaias, Cruzeiro e Coritiba empatam sem gols no estádio Independência em MG

Em um jogo de poucas emoções, Cruzeiro e Coritiba ficaram no 0 a 0, neste domingo, no Independência. A partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada pela retranca do Coxa contra a ineficiência do ataque cruzeirense, na etapa inicial. No segundo tempo, o time paranaense se lançou ao ataque e por pouco não saiu de campo com os três pontos. Os donos da casa quase não ameaçaram a meta adversária, para a decepção da torcida que vaiou o time após o apito final.

Como fica

Com o resultado, o Cruzeiro aparece, momentaneamente, em nono lugar, com 22 pontos depois de 15 jogos disputados no Brasileirão. O Coritiba ocupa a 18ª colocação, somando 11 pontos. O Coxa está dois pontos atrás do Bahia, primeiro time fora do Z-4.

Torcida vaia e ovaciona Edu

O tropeço em casa gerou vaias da torcida cruzeiro, que também aplaudiu o atacante Edu. O atacante fez a estreia pelo Coritiba na partida deste domingo.











Fonte: ge