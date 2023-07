Programa Jovens Embaixadores 2024 está com inscrições abertas para estudantes

Crédito: Reprodução/Jovens Embaixadores

Começa nesta quinta-feira, 06, as inscrições no Programa Jovens Embaixadores (JE) 2024, iniciativa promovida pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, que vai levar jovens de 15 a 18 anos do ensino médio da rede pública, para um intercâmbio de duas semanas nos Estados Unidos.

Os interessados podem se inscrever até às 00h de 13 de agosto. O anúncio dos selecionados será divulgado até 3 de novembro e o intercâmbio está previsto para ocorrer entre 19 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024.

A edição busca candidatos engajados em iniciativas de empreendedorismo e impacto social há pelo menos seis meses, desenvolvendo soluções criativas, ideias, produtos ou serviços para beneficiar não apenas a si mesmos, mas também suas comunidades. Além disso, é necessário ter perfil de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.

Os projetos são independentemente do tamanho ou área de atuação dessas ações, como inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente, necessidades especiais, cooperativas em geral, entre outros.

Para mais informações e inscrições, acesse o site www.jovensembaixadores.org.br ou entre em contato com o coordenador do programa no Acre, Charles Sante, pelo telefone (68) 99236-6567 ou pelo e-mail [email protected].