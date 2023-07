Threads: novo aplicativo bate recorde e consegue 2 mi de usuários em 2 horas

Threads, o novo aplicativo da Meta e concorrente do Twitter, foi lançado oficialmente na quarta-feira (5) e registrou a entrada recorde de 2 milhões de usuários em 2 horas.

Mark Zuckerberg – CEO da Meta, que também controla o Facebook e o WhatsApp – comentou o feito e foi elogiado nos comentários do post.

O palestrante e colunista Arthur Igreja ressaltou o recorde fazendo a comparação entre a corrida até 1 milhão de usuários em outras redes sociais:

Facebook – 10 meses

Spotify – 5 meses

Instagram – 2,5 meses

ChatGPT – 5 dias

Threads – 2 horas

Igreja também destacou a estratégia do Threads em ser lançado dentro do Instagram, que conta com mais de 2 bilhões de usuário ativos, contra os 350 milhões do Twitter, rede social de Elon Musk.

“Se a Meta trouxer 17,5% dos usuários do Insta para o Threads, cria um negócio com mais usuários, isso sem desembolsar os 44 bilhões de dólares que Musk pagou para entrar no jogo das redes sociais”, comentou Igreja no novo aplicativo.

Diversos artistas e influenciadores marcaram presença no lançamento do app, como Anitta, Preta Gil, Felipe Neto, Leo Santana e Juliette.

O anúncio de lançamento do Threads aconteceu poucos dias após Elon Musk limitar o número de posts que os usuários do Twitter podem ter acesso, o que gerou problemas de navegação na plataforma e críticas pelos usuários

Mudanças no Twitter

Musk anunciou, no sábado (1º), um limite temporário ao número de publicações que usuários do Twitter poderão ver.

“Para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites temporários: as contas verificadas estão limitadas à leitura de 6.000 postagens/dia; contas não verificadas para 600 postagens/dia; e novas contas não verificadas para 300/dia”, escreveu Musk na rede social.

Alguns usuários estão enfrentando dificuldades para utilizar o Twitter. Ao tentar navegar pelo plataforma, a seguinte mensagem é exibida: “Infelizmente, você tem limite de taxa. Aguarde alguns instantes e tente novamente.”

A CNN entrou em contato com o Twitter para comentar, mas a plataforma respondeu com um emoji automatizado de fezes.

Musk está promovendo mudanças na plataforma, que enfrentou um êxodo de anunciantes, com a entrada de uma nova CEO, Linda Yaccarino.