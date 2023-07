Polícia Civil prende acusado de assasinar adolescente em ônibus a caminho da escola no Acre

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam na tarde desta sexta-feira, 14, Natanael Silva de Oliveira, de 28 anos. Ele acusado de ter matado o adolescente Adriano Barros, de 15 anos, assassinado na última quarta-feira (12) dentro de um ônibus, em Rio Branco, enquanto estava fardado a caminho da escola.

A prisão do suspeito aconteceu no Ramal do Cacau, região da Rodovia AC-40. A ação que resultou na prisão de Natanael foi coordenada pelo Delegado Alcino Ferreira Junior. O acusado já tem passagens pela polícia pelo crime de roubo.

As investigações preliminares apontam que haviam divergência familiares entre a vítima e o autor, todavia, as informações serão carreadas ao inquérito e destinadas ao Poder Judiciário.

“São quase 48 horas na busca do autor desse crime, que chocou a sociedade. A Polícia Civil investiga todos os crimes contra a vida, mas este era um caso que tinha a necessidade de fazer a captura imediata. O choro daquela mãe comoveu todos os acreanos e demos a resposta, prendendo esse assassino, que agora será entregue à Justiça”, destacou o delegado Alcino Júnior, que coordenou a prisão.