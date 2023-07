No Acre, produtor rural morre queimado ao tentar apagar incêndio em pastagem

O corpo do produtor rural Aldemir Marques Pinho, 66 anos, mais conhecido por “Damiquinha” foi resgatado pelo Instituto Médico Legal de Rio Branco com queimaduras de terceiro grau na tarde deste domingo,02, após um incêndio que atingiu a propriedade da vítima, localizado no km 05 da Rodovia AC-40, no município de plácido de Castro.

Segundo testemunhas, o fogo iniciou em um pasto próximo à propriedade da vítima por volta do meio-dia. Com medo que as chamas chegassem em sua propriedade, Aldemir tentou apagar o fogo.

Mesmo com os riscos, Aldemir pegou a “bomba” de veneno, colocou nas costas e seguiu rumo ao fogo para tentar debelar. O líquido dentro da bomba não era veneno e sim água que a vítima teria colocado para borrifar nas chamas.

Com a demora de Aldemir, familiares foram até o local e viram as chamas controladas, porém, ao entrar no pasto viram a vítima caído com queimaduras de terceiro grau por todo o corpo e sem sinais vitais.

Segundo informações da polícia, mesmo o líquido dentro da bomba sendo água, o princípio ativo do veneno em contato com o fogo super aqueceu e explodiu no corpo do produtor causando queimaduras graves e letais.

Consumido pelas chamas, a suspeita é que vítima pode ter inalado muita fumaça e desmaiado e foi nesse momento que as chamas se espalharam por todo corpo.

O corpo de Aldemir foi recolhido pelo IML de Rio Branco para exame cadavérico.