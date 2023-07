Acreano é executado a tiros de pistola em Rondônia enquanto trabalhava em Borracharia

O acreano Diego da Penha Barbosa, de 28 anos, está entre os mortos do ataque de criminosos ocorrido em uma borracharia, localizada na esquina das ruas Anari e Araras, no bairro Jardim Eldorado, em Porto Velho, capital de Rondônia, na noite do último sábado, 1.

De acordo com informações da polícia, três homens estavam na borracharia trabalhando, quando dois criminosos armados chegaram no local e abriram fogo contra o trio.

No ataque Diego Barbosa, que era natural do Acre, e Marciel Martins Pereira, morreram no local, atingidos a tiros de pistola.

A terceira vítima, identificada pelo nome de Hiorran Richard, de 20 anos, sobreviveu. A dupla de criminosos conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar.

A Polícia Civil de Rondônia ainda não sabe o que motivou o ataque, porém as características é de execução e supostamente teria envolvimento de facção criminosa. O caso está com investigação em andamento.