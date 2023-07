No Acre, gás continua caindo, mas preço da gasolina e etanol sobe na 1ª semana de julho

O preço médio do litro do etanol vendido no Acre aumentou de preço após queda relevante no fim de junho. Nesta primeira semana de julho, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o valor desse combustível era R$ 4,62 há uma semana, mas passou a R$ 4,72 no levantamento divulgado nesta sexta-feira (7).

A gasolina aditivada está custando R$6,36 e a gasolina comum saiu de R$ 5,96 para R$ 6,30 -aumento de 34 centavos de real em apenas uma semana.

Já a botija de 13 quilos do gás de cozinha saiu de R$114,85 para R$114,50, seguindo tendência de queda desde junho. O diesel comum era R$ 5,88 e caiu um centavo de real: R$ 5,87 por litro no preço médio. O diesel S10, que custava R$ 5,95 foi reduzido para R$ 5,93.