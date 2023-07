Um é morto e outro ferido após bandidos invadirem casa no bairro Cidade do Povo

Thiago Melo Mendonça, de 27 anos, foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo na tarde desta sexta-feira 7 no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Os disparos atingiram a região da cabeça e pescoço da vítima.

Segundo informações repassadas por populares, por volta das 16 horas dois indivíduos invadiram a residência em que Thiago estava e efetuaram diversos disparos contra a vítima.

Além de Thiago, na residência também estava Jemesson Pereira dos Anjos, de 28 anos, que ficou ferido com pelo menos um disparo. Ele foi levado para a UPA do Segundo Distrito. Dentro da casa ainda tinha outro indivíduo, que conseguiu fugir do local e não foi identificado.

Um viatura de suporte Avançado do Samu foi acionada para socorrer Thiago, porém quando ambulância chegou no local, a vítima já estava sem vida. A Polícia Militar esteve no local e resguardou a área para o trabalho da perícia.