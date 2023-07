Motociclista sofre fratura exposta ao ser atingido por automóvel no bairro do Aviário em Rio Branco

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista com fratura exposta na perna direita na noite dessa segunda-feira (17). A colisão aconteceu no cruzamento da rua do Aviário com rua Guaporé.

Segundo o condutor do carro, Felipe Dhonatan, de 31 anos, que dirigia um Fiat Mobi, ele seguia no sentido centro-bairro quando colidiu na motociclista modelo Start 160, que era conduzida pelo senhor Aldair da Silva Oliveira, de 56 anos.

A moto ainda estava com garupa, Inês Adriana Guimarães da Silva Oliveira, de 43 anos, e sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo.

O motorista Felipe permaneceu no local e teria ligado para o socorro, que enviou uma ambulância do Samu que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o casal ao Pronto-Socorro em situação estável.

A Polícia militar do Batalhão de Trânsito esteve no local pra os procedimentos cabíveis e fez o isolamento para o trabalho da perícia técnica.