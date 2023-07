Moto furtada vendida na OLX é recuperada pela PM no Distrito Industrial

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de trânsito (Bptran) recuperaram uma motocicleta furtada nesse sábado, 08, no Distrito Industrial, em Rio Branco.

Os militares receberam informações de que o veículo estava na região do Distrito Industrial e que o condutor usava a camisa de uma empresa de materiais de construção. Com base nas características, os militares foram ao depósito de uma empresa que fica na BR-364.

No local, a equipe policial conversou com o responsável. O veículo foi identificado e constatado o registro de furto. Em conversa com o condutor do veículo, ele afirmou ter comprado a motocicleta na OLX.

A guarnição policial encaminhou o veículo à delegacia, juntamente com o indivíduo que adquiriu a motocicleta, para esclarecimentos e demais procedimentos necessários para o fato.