Homem é preso por furtar e descumprir medida protetiva

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Proteção à Criança (Dempca), prendeu na manhã desta quarta-feira, 05, D.C.H., 21 anos, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

O agressor foi preso no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, e segundo a Polícia ele estava com medida protetiva em seu desfavor, pois estava impedido de se aproximar da irmã.

O homem, que é usuário de drogas, descumpriu reiteradamente a decisão judicial e estava cometendo pequenos furtos na residência da vítima, o que levou a irmã a acionar novamente a Justiça e um mando de prisão foi deferido pelo Poder Judiciário em desfavor do agressor. O mandado de prisão foi cumprindo nesta manhã pelos agentes da Dempca, em Cruzeiro do Sul.

Segundo a Polícia Civil, o agressor já responde na Justiça uma ação penal por tentativa de homicídio. Após passar pela Audiência de Custódia, o preso será encaminhado ao Presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.