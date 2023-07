Alceu Valença coloca sua casa em Olinda para aluguel por temporada; veja valores

O cantor Alceu Valença anunciou que seu casarão histórico na cidade de Olinda, em Pernambuco, será disponibilizado para aluguel por temporada na plataforma Airbnb.

O anúncio foi feito como parte das comemorações do mês de aniversário do artista, que completou 77 anos no último dia 1º.

O Airbnb informou que o “Sobrado Alceu Valença”, localizado na Prudente de Morais, no centro histórico de Olinda, no mesmo terreno do centro cultural Casa Estação da Luz, estará disponível para dois hóspedes em 21 a 23 de julho por R$ 400 a diária.

A reserva poderá ser feita a partir da quinta-feira (6), às 13h, no horário de Brasília, neste link. Outras datas de aluguel poderão ser abertas mediante disponibilidade da Casa Estação da Luz.

De acordo com a descrição do anúncio do casarão, o espaço “possui áreas amplas e confortáveis, vistas incríveis, além de comodidades úteis, como Wifi, ar-condicionado, utensílios de cozinha e um jardim de tirar o fôlego”.

“Quarto principal com varanda e vista da cidade alta, casa com banheiro, sala integrada à cozinha, lavanderia e um jardim privativo com rede para momentos de descanso. Ambientes com itens decorativos cuidadosamente selecionados para refletir o mundo da música e da criatividade!”, complementa.

Foi nesse casarão que Alceu Valença se casou com a produtora cinematográfica Yanê Montenegro, em 2004.

Em entrevista à CNN em fevereiro deste ano, o cantor chamou Olinda, declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, de “a cidade que eu mais amo”.

“Minha casa virou ponto turístico, e não é nem só o povo de Olinda. Aí o povo vai lá, bate na porta, começa a gritar “vem, Alceu!”, querem tirar foto”, contou.

O casarão que estará disponível para aluguel, no entanto, não é a casa de Alceu na rua de São Bento, em Olinda, que ficou famosa nas redes sociais por aparições do cantor durante o Carnaval para cantar aos foliões.

“Essa casa é muito importante para mim e para aqueles que acompanharam meu trabalho ao longo dos anos. Poder disponibilizá-la no Airbnb, e receber hóspedes que valorizam a cultura tanto quanto eu, é um presente e um prazer incrível”, disse Alceu em comunicado divulgado à imprensa.