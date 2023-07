Governo do Acre diz que policial penal foi atingido de raspão no olho

Em uma nota vaga que acrescentou muito pouco à tensa situação vivida por familiares de policiais e detentos do Presídio Antônio Amaro, onde acontece uma rebelião nesta quarta-feira, 26, o governo do estado se pronunciou.

A nota, assinada pelo Cel Evandro Bezerra Secretário Adjunto de Segurança Pública, o governo confirma que o policial penal J.S.F foi atingido com um tiro de raspão no olho e que não tem risco de morte.

No documento, o governo não confirma a informação de que os presos chegaram ao depósito de armas e estariam em posse de 5 fuzis e 30 pistolas. No entanto, a nota deixa a entender a gravidade da situação, já que o governo confirma que reforçou as equipes de saúda para atendimento em caso de confronto entre detentos e policiais.

Leia a nota na íntegra.

Nota de Esclarecimento

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), reitera que, durante o motim no pavilhão de isolamento do Presídio Antônio Amaro, em Rio Branco, iniciado na manhã desta quarta-feira, 26, por detentos, o policial penal do Grupo Tático Operacional (Gepoi) J. S. F. foi atingido no início da ação, com um tiro de raspão na região ocular.

O policial penal passou por procedimento de avaliação médica no Pronto-Socorro, encontra-se consciente e sem risco de morte.

Para a ação, a Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou suporte médico e ambulâncias de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para quaisquer eventualidades.

Os servidores que já atuam nos atendimentos do Sistema Penitenciário que estariam de folga foram chamados e se apresentaram na Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, para fazer atendimentos, caso necessário.

Não há confirmação de presos feridos até o momento.

O governo do Estado do Acre assegura que todos os procedimentos adotados respeitam e garantem o direito à saúde para todos os privados de liberdade.

Cel Evandro Bezerra

Secretário Adjunto de Segurança Pública