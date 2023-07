Governador interino, Luiz Gonzaga prestigia última noite da Expo Bujari

O presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga assumiu interinamente o governo do Acre no último domingo e já cumpriu agenda. Ele prestigiou a última noite da XI edição da Feira Agropecuária do Bujari, realizada por meio de uma parceria entre governo e prefeitura, que não acontecia desde 2010.

Juntos, Estado e município investiram R$ 420 mil no evento.

Acompanhado pelo secretário de Agricultura, Luís Tchê, Luiz Gonzaga foi recebido pelo prefeito João Padeiro e acompanhou a entrega de dois tratores de arado que o município repassou para as Associações rurais Espinhara e Linha Nova.

Com 60 expositores, entre artesanato, marcenaria, produtos agrícolas, confecções e calçados, a feira, segundo a prefeitura, movimentou perto de R$ 700 mil.

“O Bujari tem uma vocação voltada para a pecuária e mostrou esse potencial nesta feira. O setor expandiu os negócios e tem sido usado nas principais atividades para o fortalecimento da economia local. O governo apoiou o evento porque enxergou aqui um grande potencial”, observou o governador em exercício.

Gonzaga visitou o stand da Fazenda Bela Aliança, que levou para a feira touros de elite da raça PO. Animais que pesam mais de 700 kg. Durante a feira a empresa negociou mais de R$ 100 mil com a venda de unidades.

O prefeito João Padeiro agradeceu a visita do governador e em nome do município, externou publicamente a gratidão pelo suporte ofertado pelo estado.

“Sem a parceria com o governo não teríamos realizado esse evento. Foram quatro noites de entretenimento e rodadas de negócio que aqueceram nossa economia. Minha gratidão ao governador Gladson e a toda equipe de governo. A vinda do Gonzaga aqui na condição de governador, mostra muito prestígio à nossa gestão”, disse o prefeito.