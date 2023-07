Fundo para o policial francês que matou adolescente supera o da família da vítima

Depois que um policial na França matou a tiros Nahel Merzouk, de 17 anos, que estava desarmado, durante uma blitz de trânsito em Paris na semana passada, duas arrecadações de fundos foram organizadas. Um, para sustentar a mãe do adolescente. O outro, para a família do policial que atirou nele.

No início da manhã de quarta-feira (5), a arrecadação para o policial chegava num total de mais de € 1,6 milhão (R$ 8,4 milhões), enquanto a de Nahel havia ultrapassado € 400 mil (R$ 2,1 milhões). Mais de 85 mil pessoas doaram para apoiar o policial, enquanto pouco mais de 21 mil doaram para apoiar a família de Nahel.

O que explica essa divergência? E o que isso nos diz sobre a política francesa? A arrecadação de fundos para o policial, acusado de homicídio voluntário, foi organizada pela personalidade da mídia francesa e ex-político Jean Messiha.

Tendo sido anteriormente candidato ao National Rally – o partido de extrema-direita liderado por Marine Le Pen – Messiha trabalhou mais tarde como porta-voz do partido de Eric Zemmour, outro candidato de extrema-direita nas eleições presidenciais do ano passado, cuja plataforma era mais extrema do que a de Le Pen.

Os legisladores franceses criticaram a arrecadação de fundos e questionaram os motivos dos organizadores.

“Todos podem expressar seus sentimentos e contribuir para um fundo… Mas acho que, neste caso, não vai na direção do apaziguamento”, disse o ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti, em entrevista à France Inter na segunda-feira (3).

“Eu me pergunto se por trás de tudo isso não há uma instrumentalização (da matança)”, acrescentou.

Apesar das críticas, o site anfitrião GoFundMe se recusou a remover a campanha.

“Atualmente, esse fundo está de acordo com nossos termos de uso, pois os recursos serão pagos diretamente à família em questão. A família foi adicionada como beneficiária e, portanto, os fundos serão pagos diretamente a eles”, disse um porta-voz do GoFundMe à afiliada da CNN, a BFMTV.

Na noite de terça-feira, Messiha anunciou no Twitter que a arrecadação de fundos encerraria à meia-noite, horário local, mas pediu que seus apoiadores continuassem o “ímpeto nacional” que a campanha havia construído.

O assassinato de Nahel, que era de origem argelina, e os tumultos que sua morte incitou provocaram uma reação “típica e tradicional da extrema-direita”, segundo Philippe Marliere, professor de política francesa na University College London.

Muitos simpatizantes da extrema-direita tomaram os protestos como prova de que os manifestantes “desrespeitam a França, eles a odeiam, não querem se integrar, são ralé” e como outro exemplo de como “o multiculturalismo da França falhou”, disse Marliere.

Mas enquanto essa retórica proliferava online, a própria campanha de arrecadação de fundos usava uma linguagem mais comedida. “Apoio à família do policial de Nanterre, Florian.M, que fez seu trabalho e agora está pagando um preço alto. Apoie MASSIVAMENTE ele e nossas forças policiais!”.

Essa linguagem “foi projetada para atrair um público muito mais amplo do que os eleitores típicos de extrema-direita. Esse tipo de declaração poderia atrair a maioria dos franceses – e a maioria deles nunca pensaria em votar no National Rally”, disse Marliere. A arrecadação de fundos está, portanto, ajudando a trazer a política da extrema-direita para o mainstream, acrescentou.

Le Pen também moderou sua retórica em resposta a esta crise, no que Marliere disse ser uma tentativa de atrair mais eleitores intermediários. Em vez de capitalizar as tradicionais convocações de extrema-direita de “motins, minorias étnicas, rebelar-se contra a autoridade pública, a polícia, incendiar prédios públicos” e muito mais, ela adotou um tom mais moderado do que no passado e muito mais do que Zemmour.

Enquanto Zemmour chamou os manifestantes de “escória” e pediu que alguns de seus pedidos de nacionalidade francesa fossem recusados, Le Pen falou com mais simpatia sobre a vítima. “A morte de um jovem de 17 anos não pode deixar ninguém indiferente”, disse ela em um tuíte.

De acordo com Marliere, a resposta “discreta” de Le Pen à crise faz parte de uma “estratégia de longo prazo de parecer não mais político de extrema-direita, mas alguém que eventualmente – em quatro anos – poderá ser vista como uma substituta confiável para Macron”.

Desde que Le Pen perdeu a eleição presidencial para Emmanuel Macron em 2022, a política francesa tornou-se cada vez mais turbulenta. Macron enfrentou grandes protestos em março e abril por causa de suas polêmicas reformas previdenciárias, e há uma sensação de que ele lutou para recuperar seu equilíbrio doméstico desde então.

Muitos observaram que a decisão de Le Pen de moderar sua retórica ecoa a da primeira-ministra italiana Georgia Meloni. Ambas tentando lançar um brilho de elegibilidade sobre seus partidos de extrema-direita, usaram um tom mais moderado para apelar ao mainstream.

“A estratégia de Meloni é exatamente o que Le Pen está tentando seguir na França. Isso é política: você instrumentaliza um evento político, um trágico evento político e social, e tenta marcar pontos políticos com isso”, disse Marliere.

“Insegurança cotidiana”

Mas, para que a mensagem ressoe, ela deve estar fundamentada na experiência do público.

Joseph Downing, professor sênior de política e relações internacionais que mora em Marselha há mais de uma década, diz ter testemunhado o declínio da segurança na cidade, que deixou áreas inteiras praticamente sem policiamento.

De acordo com Downing, o sucesso da arrecadação de fundos para o policial mostra “a principal razão pela qual Le Pen e, em menor grau, Zemmour, tiveram sucesso na campanha eleitoral presidencial, porque falaram sobre segurança”.

“Se você falar com as pessoas no local, elas reclamam constantemente da deterioração da segurança nas cidades francesas. Isso tem acontecido nas últimas décadas”, disse Downing.

Em algumas áreas da França, a polícia simplesmente “não existe”, disse ele. Em seu lugar, gangues armadas com Kalashnikovs foram autorizadas a proliferar.

“Nanterre (o subúrbio de Paris onde Nahel foi morto) é um bom exemplo disso. A própria polícia está com medo. E a polícia sabe que em Nanterre, em Clichy-sous-Bois, no bairro ao norte de Marselha, há gente armada. E há pessoas que estão armadas com armas maiores do que as que os policiais têm”, disse Downing.

Embora a ausência de polícia seja mais sentida em Marselha, Downing diz que a sensação de insegurança começou a se espalhar em Paris.

“Na mente dos eleitores franceses – e infelizmente não está sendo abordado pelo mainstream – está a questão de uma insegurança cotidiana banal”, disse Downing.

Ele acha que a arrecadação de fundos do policial revela alguns desses sentimentos de insegurança. Os motins que abalaram várias cidades francesas foram uma pequena explosão de angústia cujo pico já passou, segundo comentários feitos terça-feira por Macron. Mas a arrecadação de fundos estava crescendo rapidamente antes do anúncio de Messahi, arrecadando mais de meio milhão de euros desde a tarde de segunda-feira.

A diferença entre as duas arrecadações de fundos também mostra os diferentes níveis de organização no espectro político francês. Aqueles que saíram às ruas para protestar contra a violência policial “podem usar o Snapchat, mas não estariam cientes de um GoFundMe”, disse Downing. Enquanto isso, a causa da lei e da ordem apelou para a direita “mais engajada”. “A direita está muito mais mobilizada e muito mais rica em geral na França”, disse ele.

Tendo enfrentado duas grandes ondas de protestos este ano, Macron ficou enfraquecido. Embora a natureza das duas crises tenha sido muito diferente, ambas contribuíram para a crescente imagem de um presidente distante de seu povo, que se sente mais à vontade diante de uma audiência global do que doméstica.

“É mais fácil se destacar no cenário internacional do que tentar resolver problemas muito complexos e intratáveis em casa”, disse Downing.