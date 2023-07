Esposa de Stênio Garcia atualiza estado de saúde do ator internado com septicemia

Stênio Garcia (91) foi internado no último sábado (1), após ser diagnosticado com septicemia, um quadro de infecção com leucócitos altos.

No último domingo (2), sua esposa, Marilene Saade, atualizou seu estado de saúde por meio de uma nota oficial em seu perfil do Instagram.

VÍDEO – Não há relação entre internação de Stênio Garcia e harmonização facial, diz família

“Stênio Garcia foi internado ontem por volta das 16:00 hs com fortes dores nas pernas. Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, um quadro de infecção com leucócitos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal, sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria”, diz o comunicado.

Além disso, o comunicado também confirma que o ator está sob o uso de antibióticos e que, por indicações médicas, não está recebendo outras visitas no hospital.

“Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana. Sua esposa, Mari Saade, está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não receba visitas até a infecção melhorar”, afirma a nota.