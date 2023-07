Dólar cai pelo 3º dia consecutivo e vai a R$ 4,78; bolsa sobe 1,36%

O dólar teve, nesta quinta-feira (13), sua terceira sessão consecutiva de queda. A moeda caiu 0,57% e encerrou o dia cotada a R$ 4,79 na venda. Nos três dias, a queda acumulada é de 1,90%.

O Ibovespa subiu 1,36% e fechou aos 119.263.89 pontos.

Na sessão de quarta-feira, o dólar já havia recuado na esteira da divulgação de dados da inflação do consumidor nos Estados Unidos, que subiu menos que o esperado em junho.

Nesta quinta-feira, foram os preços ao produtor (PPI) que reforçaram a expectativa de uma política monetária não tão restritiva nos EUA.

Os preços ao produtor para demanda final subiram 0,1% em junho ante o mesmo mês do ano passado, enquanto economistas ouvidos pela Reuters projetavam elevação de 0,4%.

No Brasil, a taxa Selic está atualmente em 13,75% ao ano, nível elevado e que apoiou o real no primeiro semestre, uma vez que torna a rentabilidade do mercado de renda fixa brasileiro mais atraente para investidores estrangeiros.

No entanto, um recente cenário de arrefecimento da inflação deve levar o Banco Central a cortar os juros já em sua reunião de agosto.

“Se por um lado a gente perde em termos de entrada [de dólares] em renda fixa, principalmente nos títulos públicos, pode haver alguma recomposição disso na renda variável” após eventual corte da Selic, explicou à Reuters nesta semana Matheus Pizzani, economista da CM Capital.