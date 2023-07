Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Corinthians chega para o duelo deste fim de semana em um bom momento. Foram cinco vitórias nos últimos seis jogos, a principal delas na última terça-feira contra o rival São Paulo, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

No Brasileirão, no entanto, a situação ainda é desconfortável. Embora tenha um jogo a menos do que seus concorrentes, o Timão tem apenas 16 pontos ganhos – dois a mais do que o Bahia, o primeiro dentro da zona do rebaixamento – e luta para se afastar do grupo dos quatro últimos colocados.

Afundado numa crise que parece não ter fim, o Vasco vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. São nove nas últimas 10 rodadas, desempenho que coloca a equipe do Rio de Janeiro no último lugar da tabela, com nove pontos – a seis de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que é o Goiás.

Depois de estrear com derrota para o Athletico na rodada passada, o técnico Ramón Díaz fará seu segundo jogo no comando do Vasco. E vai contar com novidades, já que três dos reforços recém-contratados foram regularizados e estão à disposição para essa partida: os meias Praxedes e Paulinho e o atacante Sebastián Ferreira.



Onde assistir



Transmissão: Premiere para todo o Brasil.





Escalações prováveis



Corinthians – Técnico: Vanderlei Luxemburgo



A escalação alvinegra tem algumas dúvidas. O paraguaio Matías Rojas ainda trata de dores no pé esquerdo, e o Corinthians não divulgou se o meia foi ou não relacionado para a partida. Na lateral esquerda, Fábio Santos e Matheus Bidu disputam a posição.



Apesar das incógnitas, é certo que o Alvinegro vai a campo com uma linha de quatro defensores. O técnico Vanderlei Luxemburgo quer aproveitar a boa fase para fortalecer seu sistema tático e, por isso, mantém força máxima e deve mudar apenas uma ou duas peças em relação ao time que bateu o São Paulo no meio da semana.

Provável time: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.



Quem está fora: Murillo (suspenso), Gabriel Moscardo (cirurgia de apendicite), Rafael Ramos (estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito), Gustavo Mosquito (recuperação de cirurgia no joelho) e Paulinho (recuperação de cirurgia no joelho).

Pendurados: Cássio, Matheus Bidu e Gil.

Vasco – Técnico: Ramón Díaz

Mal chegaram, e os novos reforços já devem ir a campo. Ao menos é o que indicaram os treinos de Ramón Díaz durante a semana. As chances são grandes de Praxedes e Sebastián Ferreira, por exemplo, começarem como titulares.

Provável time: Léo Jardim, Miranda, Capasso, Léo; Puma, Medel, Jair, Praxedes, Lucas Piton; Figueiredo e Sebastián Ferreira.

Quem está fora: De Lucca (lesionado), Ivan (cláusula contratual).

Pendurados: Jair, Léo, Mateus Carvalho, Figueiredo, Orellano e Rayan.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)





