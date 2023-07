Homem veste fantasia de lingerie e chama atenção durante Cavalgada em Rio Branco

O divulgador de mídias digitais, Paulo Melosinho, 23 anos, morador do bairro Cidade Nova, foi o centro das atenções durante a Cavalgada, em Rio Branco, neste sábado, 29. Bastante animado, Melosinho fez uma fantasia ousada inspirada em uma lingerie branca.

Em contato com o jovem, ele contou que o foco foi ser diferente dos demais que sempre se vestem focado na moda country. “Todo mundo vem igual, aí eu disse, não vou ser diferente e fui em uma malharia e pedi uma camisa com esse modelo”, declarou.

Após a entrevista, Melosinho tirou fotos e fez danças no meio da Via Chico Mendes, na região do Segundo Distrito.

VEJA O VÍDEO: