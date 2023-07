Expoacre 2023 é aberta pelo governo do Estado e parceiros

A 48ª Exposição Agropecuária do Acre foi oficialmente aberta na manhã deste sábado, 29, pelo governo do Estado e instituições parceiras. Uma cerimônia realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, marcou o início da Expoacre 2023, a maior feira de negócios e entretenimento do Estado.

O governador Gladson Cameli destacou em seu discurso a representatividade do evento para o fortalecimento do agronegócio e a economia local. O gestor falou ainda que a Expoacre 2023 é a grande festa da família acreana.

“Aqui está a maior vitrine de oportunidades do Acre. Durante nove dias, esse espaço será espaço de muitos negócios. Convidamos a população que venha prestigiar a feira e nos ajude a fazer a maior Expoacre da história”, afirmou.

A Expoacre 2023 promete ser um grande sucesso de público e negócios. Com cerca de 500 expositores nacionais e internacionais, a expectativa da organização é que, pelo menos, 300 mil pessoas passem pelo parque de exposições da capital até o dia 6 de agosto. Em relação a movimentação financeira, a meta é superar o valor da edição passada, que foi de R$ 209 milhões.

“Foram várias semanas de muito trabalho e dedicação para que a feira ficasse bem organizada. A nossa expectativa é de valorização do setor rural e a movimentação da economia de maneira geral”, pontuou a vice-governadora Mailza.

Logo após a cerimônia, o governo realizou a abertura da tradicional Cavalgada, na Gameleira. Ao todo, 273 cavalos, 148 quadriciclos, 150 caminhonetes e uma comitiva se inscreverem para o percorrer o trajeto de cinco quilômetros até o parque de exposições.

“A população aguarda com muita expectativa a Expoacre. Prova disso é essa grande quantidade de pessoas na Cavalgada. Não tenho dúvidas que serão nove dias de muita diversão, inovação e fortalecimento da nossa economia”, argumentou Alysson Bestene, secretário de Governo e coordenador geral do evento.

Foto: Marcos Vicentti