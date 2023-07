Colisão entre motocicletas deixa feridos na estrada de Porto Acre

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite dessa quarta-feira, 26, na estrada de Porto Acre.

O motociclista Bruno Lima de Brito, de 23 anos, trafegava no veículo Honda/CG de cor vermelha, sentido centro/ bairro, quando a condutor de um carro saía do estacionamento de um supermercado e ele acabou colidindo na traseira de outro motociclista, identificado como Erivaldo Moura do Nascimento, de 51 anos.

Com impacto, Bruno e o garupa, Mateus Nataniel Santos Gadelha, de 22 anos, caíram no asfalto. Erivaldo nada sofreu e permaneceu no local. Ja o condutor do carro, que não foi identificado, fugiu do local.

Uma viatura do Samu foi acionada e encaminhou as vítimas até o Pronto- Socorro de Rio Branco.

Bruno sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e Mateus Nataniel uma fratura na perna direita, mas ambos se encontram estáveis.

O policiamento de trânsito

(BPTRAN) foi acionado, esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia.