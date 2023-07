Gil diz em podcast que quer ser presidente do Brasil: “Vou subir a rampa de terno rosa”

Na quarta-feira (26), o ex-participante do “Big Brother Brasil 2021” Gil do Vigor declarou em entrevista ao podcast “Podpah” que o objetivo de sua vida é ser presidente do Brasil.

Durante a conversa com os apresentadores Igão e Mítico, o economista afirmou que “é a cara” do país e que isso o credencia a ser chefe do Executivo no futuro.

“Eu acredito que sou muito a cara do nosso país. Eu acredito que tenho uma missão aqui nessa Terra. Eu não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado. Sei que eu não sou o mais eloquente, mas eu sei que as pessoas conseguem me entender”, disse Gil na entrevista.

“Eu vim da onde a maioria do nosso povo está. Nós somos todos iguais. Eu vivi aquele ônibus lotado… de sentar no chão e chorar, sabe, com medo de perder o emprego, porque como é que você vai pagar as contas se tu perde aquele emprego. Eu sei qual é o dia a dia do brasileiro e sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país”, acrescentou.

Para se preparar, Gil do Vigor afirmou que, após terminar seu PhD, irá realizar um preparo acadêmico antes de entrar para a política.

“Eu acho que o nosso país precisa de um líder que consiga trazer essa diversidade, sabe, essa representatividade”, disse Gil que aproveitou para brincar sobre o look que usaria para subir a rampa do Planalto.

“Amigo, eu vou subir de terno rosa porque ele faz a subida de terno rosa dele”, concluiu.

Nas redes sociais, o ex-BBB recebeu o apoio dos fãs. Alguns usuários, inclusive, já declararam voto para ele.

Perfeito! O objetivo final do nosso Gil do Vigor é ser presidente do Brasil.

