Santos e Inter empatam na Vila e seguem no meio da tabela

Os dois times voltam a campo no meio de semana, pelas competições sul-americanas. Na terça-feira (6), o Santos recebe na Vila Belmiro o Newell’s Old Boys, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. Na quarta (7), às 19h, o Inter visita o Nacional, em Montevidéu, pela Libertadores. Pela 10ª rodada do Brasileirão, o Peixe encara o Coritiba no sábado (10), às 16h, no Couto Pereira, enquanto o Colorado recebe o Vasco no domingo (11), no mesmo horário, no Beira-Rio.

Fonte: ge