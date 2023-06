Na ONU, China e Rússia ignoram pedido dos EUA para condenar satélite norte-coreano

A China e a Rússia ignoraram, nesta sexta-feira (2), um pedido dos Estados Unidos para que o Conselho de Segurança da ONU se una para condenar a Coreia do Norte por sua tentativa de lançamento de satélite nesta semana.

No lugar, os países culparam Washington por aumentar as tensões na península coreana.

Robert Wood, diplomata da missão de Washington na ONU, fez o pedido em reunião do Conselho de Segurança convocada pelos EUA e aliados para discutir o lançamento de quarta-feira (31), que os EUA consideram ter violado várias resoluções da ONU porque usou tecnologia de mísseis balísticos.

“Pedimos a todos os membros do conselho que defendam a credibilidade do conselho, juntem-se a nós para condenar esse comportamento ilegal e exortamos a República Democrática Popular da Coreia a não seguir adiante com seu plano declarado de realizar outro lançamento que representará ainda mais uma ameaça à paz e segurança internacionais, “, disse Wood.

Após o lançamento, Kim Yo Jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que seu país logo colocaria um satélite espião militar em órbita e prometeu que Pyongyang aumentaria sua capacidade de vigilância militar.

O vice-representante permanente chinês nas Nações Unidas, Geng Shuang, disse na reunião que a Coreia do Norte tem “preocupações legítimas de segurança” e que o Conselho de Segurança deve promover o arrefecimento e não apontar o dedo para uma das partes.

Geng e a representante permanente da Rússia na ONU, Anna Evstigneeva, criticaram os Estados Unidos por elevar as tensões ao realizar exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul.