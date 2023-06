Homem de 42 anos, embriagado, fuma maconha na casa da irmã e acaba esfaqueado pelo sobrinho

A tentativa de homicídio contra Vanderson Cleiton Leal, de 42 anos, aconteceu dentro de uma residência localizada na travessa Cajá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, na noite dessa quinta-feira, 29.

De acordo com informações, o suspeito de desferir uma facada em Vanderson foi o próprio sobrinho, identificado pelo nome de Ícaro Leal, de 18 anos.

Segundo a polícia, Vanderson Leal seria dependente químico e chegou na casa da irmã sob efeito de bebida alcoólica e levando uma “buchudinha”. Até então, a família suportou, mas quando Vanderson tentou acender um cigarro de maconha, a irmã reclamou e o filho dela, Ícaro, teria pedido para o tio apagar o cigarro ou sair da casa.

Por conta dessa situação, tio e sobrinho iniciaram uma discussão, já que Vanderson continuou com o cigarro aceso. Foi quando o sobrinho pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax da vítima.

Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima. Vanderson deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave. A polícia militar esteve no endereço em que aconteceu o crime, mas o sobrinho já teria fugido.