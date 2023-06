Homem suspeito de matar filho recém-nascido sofre tentativa de homicídio

André Oliveira, de 31 anos, teve a casa invadida na noite dessa quinta-feira, e foi alvejado a tiros por ordem de uma organização criminosa. O crime aconteceu na rua Acre, situada no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada, em Rio Branco.

Segundo informações, André é suspeito de matar o próprio filho, um recém-nascido. A criança foi encontrada morta na manhã de quinta-feira e segundo informações da polícia, a morte da criança estava sendo investigada.

No período da manhã, assim que o corpo da criança foi encontrado, André e sua mulher foram encaminhados à Delegacia. Como o delegado aguardava o laudo do médico legista, liberou o casal.

Membros de uma facção criminosa ficaram sabendo da morte da criança e da suspeita de André ter matado o filho, pois seria dependente químico e estaria comentado que a criança tinha o demônio.

Segundo a polícia apurou, dois homens arrombaram a janela do quarto de André e atiraram várias vezes, sendo que ele foi atingido com dois tiros, um no braço esquerdo e outro próximo ao pescoço, o que poderá deixá-lo paraplégico, segundo a equipe médica que o atendeu.