Homem é preso após filha relatar abuso sexual em “diário mágico”

Um homem de 33 anos foi preso na segunda-feira (5) após confessar ter abusado sexualmente da filha de 9 anos em Vespasiano (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.

O crime foi desvendado graças a um “diário mágico”, onde a vítima relatou o abuso. “Meu pai já transou comigo”, escreveu a menina no livro com uma caneta de tinta invisível que vem de brinde. A ideia do diário é manter os registros da sua dona secretos.

A mãe da vítima relatou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) que a filha contou ter ali escrito “um segredo muito grande, que ninguém poderia saber”. Uma luz azul que vem com a tampa da caneta invisível foi usada pela mãe para iluminar as páginas e revelar a descrição do abuso. Após descobrir o crime, ela conversou com a filha, que contou o que havia acontecido.

“Conforme nos informado, os pais são separados e, em 2018, as visitas foram regularizadas. O suspeito morava na casa da mãe dele, e os fatos ocorriam quando a avó da menina já estava dormindo ou não estava em casa”, pontua a delegada titular da Deam, Nicole Perim Martins.

À Polícia Civil de Minas Gerais, o homem inicialmente negou o crime, mas acabou confessando que abusava sexualmente da filha havia cerca de um ano. “Ele alega que faz uso excessivo de bebida alcoólica, maconha e cocaína, que a vida dele era muito ruim e que ele estava sempre sob efeito de substâncias entorpecentes”, afirma a delegada.