Dino irá notificar autoridades argentinas por racismo contra jogadores do Fluminense

Fluminense e River Plate se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores, com um placar final de 2 x 0 para o clube argentino. Esse é mais um episódio de atos racistas no futebol envolvendo jogadores brasileiros nos últimos dias. Há duas semanas,, atacante do Real Madrid, foi vítima de ofensas racistas por torcedores do Valencia, durante jogo do Campeonato Espanhol, em Madrid. Os atos criminosos contra o jogador são frequentes em partidas de futebol no exterior. Na ocasião, o governo brasileiro também notificou as autoridades espanholas, pedindo medidas contra os autores as agressões. Na última segunda-feira 5, a comissão do governo espanhol divulgou que estabeleceu punição de 5 a 60 mil euros ao acusados. Eles também foram banidos dos estádios temporariamente.