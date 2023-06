Bombeiros do Acre realizará programação em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro

No dia 2 de julho é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. A data vem a lembrar do importante papel desses brasileiros que diariamente dedicam suas vidas para salvar e proteger pessoas, animais e patrimônios que se encontram em situações de perigo.

Em alusão e comemoração a esse dia, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre realizará mais um ano da Semana 2 de Julho, onde promoverá 17 eventos e atividades que se darão no decorrer do mês de junho e encerrará no dia 4 de julho com a formatura militar às 16 horas no Comando Geral. As atividades não serão destinadas somente aos bombeiros militares, mas também abrangendo a sociedade, o Comandante-Geral do CBMAC, coronel Charles Santos faz um convite mais que especial para todos a virem participar desse momento conosco.

Confira a programação:

17/06 às 07:00 – Torneio de Vôlei de Areia. Local: 3° BEPCIF

18/06 às 08:00 – Torneio de Futevôlei. Local: 3° BEPCIF

22/06 às 06:30 – Aquathlon. Largada: Em frente ao Quiosque do Coco

22/06 às 09:00 – Mensagem Ecumênica. Ao vivo no Instagram

24/06 às 08:00 – Torneio de Xadrez. Local: Pátio do 1° BEPCIF

25/06 às 07:00 – Competição de Crossfit. Local: Box 100limites

25/06 às 06:30 – Corrida do Fogo – Cruzeiro do Sul. Largada: Quartel do 4° BEPCIF

26/06 às 07:30 – Formatura – Cruzeiro do Sul. Local: 4° BEPCIF

28/06 às 07:30 – Competição Bombeiro Durão. Local: Pátio do 1° BEPCIF

28/06 às 19:00 – Noite Musical. Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil – UFAC

29/06 – Torneio de Barras – RB e CRZ. Local: RB – Comando Geral (09h) CRZ – 4° BEPCIF (08:30)

29/06 às 08:00 – Equipagem/Bomba Arma. Local: 1° BEPCIF

30/06 às 19:00 – PodCast do Bombeiro. Transmissão em @noticiasdoacre (YouTube)

01 e 02/07 às 08:00 – Stand no Via Verde Shopping

01/07 às 07:00 – Torneio de Futebol. Local: Sede campestre da APRABMAC

02/07 às 06:30 – Corrida do Fogo – Rio Branco. Largada: Quartel do Comando Geral

04/07 às 06:30 – Formatura. Local: Pátio do Comando Geral

Atribuições e compromisso

Na Constituição e nas listas de operações em emergência estão as atividades de combate a incêndios, realizar buscas e salvamentos às vítimas envolvidas em deslizamentos e outras situações emergenciais, prestar atendimentos pré-hospitalares em acidentes, atender ocorrências de tentativas de suicídio, desenvolver projetos sociais e educativos junto à comunidade, fiscalizar empresas quanto à prevenção e segurança contra pânico e incêndio, resgatar animais domésticos e silvestres em situações de risco. Estas são apenas algumas das atividades executadas pelos CBMAC.

Os serviços emergências são solicitados através do número de emergência 193.

“Os serviços do CBMAC tem um papel essencial para a população acreana ao longo da história de nosso grandioso estado, onde em todos os grandes momentos, quando do clamor do povo por socorro estivemos presentes. O exemplo clássico disso foi a última maior alagação da capital e em todos os outros grandes acidentes.

Mas, vamos além disso, o papel social importante que exercemos onde mais de três mil alunos estão hoje em escolas militares e cívico militares sob a coordenação de nossa instituição com excelentes resultados”, destaca o coronel Charles Santos, Comandante Geral do CBMAC.