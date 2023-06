Feira reúne empreendedores populares para celebrar o São João no Xavier Maia

Bingo, doces típicos de festas juninas, som ao vivo e diversos empreendimentos são as atrações da 3ª Feira do Cajueiro, evento realizado na Pixel Steak Burger, localizada na Travessa Manaus, 20, Xavier Maia. Nesta edição, o evento ocorre no sábado, 24, dia de São João, ocasião que é tema da festa que começa às 16h e segue até as 20h – mas o espaço fica aberto até as 23h.

Sandra de Matos, do Amor com Geladin, conta que participar das outras edições da feira foi uma experiência gratificante. “Conheci outros empreendedores, conversamos, trocamos ideias e experiências. Os clientes chegam num espaço muito gostoso e alegre. Debaixo da sombra do cajueiro, visitam nossos stands, compram e tiram fotos. É festa o dia todo. Um lugar onde pode ir com a família toda”, diz a empreendedora.

Já para a empreendedora Raryka Souza, da Hi Frida, a última edição da feira do cajueiro foi uma experiência maravilhosa não só de vendas, mas de trocas, boas conversas, encontros e reencontros com clientes, amigos e novas pessoas. “A Pixel é um ambiente aconchegante e de uma energia sem igual, todo mundo se sente em casa. Na feira, as clientes tinham curiosidade em saber sobre a história da minha marca, entender o conceito, como eram os processos e desafios de produzir no Acre e isso é muito legal e importante”, relata Raryka.

A música fica por conta dos cantores e compositores Diogo Soares e Eddie Trindade, que juntos vão animar a feira com um repertório vasto de MPB, músicas acreanas e diversos estilos. Ao todo, 16 empreendimentos estão confirmados: Tacacá da Vovó Agda, Hi Frida, Amor Congeladinho, Meu Queijinho, Cãofeitaria, Renascer Flores, Princesa Docinho, Ozo Óleos Terapêuticos, Art em Família, 8 Colors, Aurora Cristais, Eme Joias, Margy Arts, Empadas da Carmem, Artes e Coisas e Pixel Steak Burger.

“Queremos incentivar e apoiar de todo coração o empreendedorismo e a cultura da nossa terra”, diz a idealizadora do evento, Fernanda Lucena. Segundo ela, o ambiente das feiras é propício para realização de negócios e a divulgação de marcas, além de ser uma forma de um empreendimento ajudar no crescimento do outro.