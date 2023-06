Carro roubado em assalto que deixou família amarrada é recuperado pela Polícia Militar

Integrantes de uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar ainda chegaram a perseguir um homem que transitava na tarde de sábado (24) na Via Chico Mendes em um automóvel com restrição de roubo/furto. O suspeito conseguiu escapar da visão dos policiais, mas abandonou o veículo numa das ruas do bairro Quinze, em Rio Branco.

O Corsa de cor prata tinha sido roubado num assalto na região da Vila Acre, onde uma família foi feita refém e todos os membros deixados amarrados. O carro foi levado para o pátio do DETRAN e deverá ser restituído ao proprietário.

Era final de tarde quando policiais militares que faziam patrulhamento de rotina na região do Estádio Arena da Floresta e adjacências foram avisados que um Corsa prata com restrição de roubo/furto estava circulando na área, e que pela situação apresentada poderia representar perigo em caso de abordagem.

Por coincidência, minutos depois o veículo que aparentemente era ocupado por uma pessoa passava na frente da sede do 2º BPM, e ao receber a ordem de parada fugiu em alta velocidade. Os agentes de segurança ainda chegaram a fazer acompanhamento, porém perderam o veículo de vista, o que permitiu com que um suposto assaltante tenha escapado da prisão.

Depois de algum tempo de buscas, o carro foi encontrado abandonado. Somente aí é que os policiais viram que o veículo era produto de um crime de roubo ocorrido na região da Vila Acre, quando toda uma família foi refém e deixada amarrada por um grupo de assaltantes armados. Além do Corsa eles roubaram televisores, celulares, dinheiro e outros. O caso está sendo apurado na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).