Buraco no arraial do Tucumã causa transtornos após idosos caírem e sofrem ferimentos

Um buraco localizado na área de eventos do Parque do Tucumã, onde está sendo realizado o tradicional arraial que atrai moradores de até outros bairros, vem causando problemas. Somente nesse final de semana, duas pessoas idosas caíram e por sorte sofreram apenas escoriações.

Os frequentadores reclamam que, dada as circunstâncias, algo de grave pode ocorrer, caso o poder público não tome providências. O buraco com profundidade aproximada de um metro, fica ao lado da barraca do bingo.

Na noite desse sábado (24), depois que dois idosos caíram e sofreram escoriações, foi marcado por uma mesa, na tentativa de evitar que outras pessoas sofram com o mesmo problema.

Uma das vítimas, de mais de 60 anos, é um comerciante que disse que estava no arraial para jogar bingo e degustar comidas regionais existentes no local. “Eu tinha saído para comer alguma coisa e não sabia da existência do buraco. Quando retornava, acabei tropeçando e caindo. Por sorte, sofri apenas escoriações nos cotovelos e joelhos. Tive sorte, poderia ter sido algo mais grave. Não é possível que em um evento desse tamanho, um buraco venha ser a principal atração, e o mais grave, colocando em risco os frequentadores”, comentou.