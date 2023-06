Ataque com míssil mata criança de 2 anos e deixa 22 pessoas feridas na Ucrânia

Um ataque com míssil matou uma menina de 2 anos e deixou outras 22 pessoas feridas em Dnipro, na Ucrânia, no sábado (3). De acordo com autoridades locais, o ataque foi promovido pela Rússia e atingiu uma área residencial da cidade.

Segundo o governo regional, o míssil atingiu dois prédios e danificou residências. O governador Serhiy Lysak disse que o corpo da criança que morreu foi encontrado entre os escombros de uma casa.



Pelo menos 17 pessoas que ficaram feridas por causa do ataque foram encaminhadas para o hospital. Entre as vítimas que se machucaram estão cinco crianças.

O chefe do conselho da região de Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, informou que 17 crianças morreram na região desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Em todo país, a guerra provocou a morte de 485 crianças, segundo a Procuradoria-Geral.

“Nenhuma palavra pode aliviar a dor dos pais que perderam o que há de mais precioso em suas vidas”, disse Lukashuk.



Neste domingo (4), a Rússia lançou novos ataques contra a Ucrânia. A Força Aérea ucraniana disse que conseguiu interceptar mais da metade dos alvos aéreos lançados, incluindo quatro mísseis de cruzeiro e três drones.

Em entrevista publicada pelo “The Wall Street Journal”, no sábado, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia está pronta para lançar uma contraofensiva.