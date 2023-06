Anitta se apresentará em show de abertura na final da Liga dos Campeões em Istambul

A cantora brasileira Anitta fará o show de abertura da maior competição de futebol da Europa, a Champions League. A apresentação irá abrir o duelo entre Manchester City e Inter de Milão neste sábado (10), em Istambul, na Turquia.

A cerimônia de abertura está prevista para às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Atatürk, onde a carioca irá dividir o palco com o compositor nigeriano Burna Boy.

Anitta será a primeira artista sul-americana a se apresentar em uma final da Liga, que anunciou a participação da cantora em maio.

No comunicado divulgado pela UEFA, Anitta falou sobre a oportunidade: “Estou tão animada que a notícia finalmente saiu! Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”.

Desde 2016, a Pepsi, patrocinadora oficial dos shows de abertura do evento esportivo, convida cantores de todo o mundo para a final da Liga dos Campeões.

Anitta tem experiência em shows em grandes eventos esportivos: já se apresentou na abertura das Olimpíadas do Rio com Gilberto Gil e Caetano Veloso em 2016, fez a apresentação de encerramento da Copa América em 2019, além de liderar o show de abertura do primeiro GP de Miami em 2022.