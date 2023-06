Monitorado por tornozeleira baleado por rival morre no Pronto-Socorro da capital

O monitorado por tornozeleira eletrônica João Paulo Bezerra Rodrigues, de 24 anos, que na última quarta-feira, 07, foi alvejado com um tiro quando chegava no local de trabalho, morreu na noite de quinta-feira (8).

Ele trabalhava na reconstrução da ponte do Igarapé Judia, no bairro Belo Jardim, e estava internado desde a tarde da última quarta-feira, após passar por cirurgia de emergência.

João Paulo foi atingido com tiro no abdômen efetuado por faccionados do bairro Belo Jardim, que não gostaram de saber que ele era morador de um bairro da parte alta de Rio Branco, que é dominado por uma facção rival a do bairro em que ele estava trabalhando.