Acre deve ter dia mais curto e noite mais longa do ano nesta quarta-feira (21)

Começa oficialmente nesta quarta-feira, 21, a estação mais seca e com mais ondas de frente fria no Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, também nesta quarta-feira deve ser registrado o dia mais curto e a noite mais longa do ano no estado. O inverno é a estação das noites mais frias e dos dias mais secos e ensolarados no Acre, quando ocorrem fortes incursões de ar frio, de origem polar, provocando o fenômeno da friagem.

O mês de já é conhecido como o mês com os dias mais curtos e das noites mais longas. Os dados meteorológicos apontam ainda que o próximo mês de julho é o que chove menos no Acre.

Exatamente às 9h58min (horário de Rio Branco) desta quarta o Sol esteve na posição mais ao norte, ou seja, mais inclinada em relação ao hemisfério sul da Terra, ficando verticalmente sobre o trópico de Câncer. Neste dia, às 11h33min (meio-dia astronômico), na capital do Acre, o Sol deve estar inclinado, em relação à vertical, 33ºC para o norte, ou 57ºC acima do horizonte norte.

No exato momento em que o sol fica mais ao norte, ocorre o fenômeno conhecido como solstício de inverno, pois dá início a esta estação do ano, quando o dia é o mais longo e a noite, a mais curta do ano.

Fortes ondas de frio polar deverão entrar no Acre e em boa parte da Amazônia Ocidental nesta estação do ano, principalmente no mês de julho, quando, ainda na primeira quinzena, as temperaturas deverão cair brusca e acentuadamente.

Com informações O Tempo Aqui